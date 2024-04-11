美債息上揚不利收息股　領展挫逾半成　地產股同受壓｜持續更新

美國3月份通脹數據高於市場人士預期，觸及美國10年期國債孳息率升穿4.5厘，市場人士亦將今年聯儲局預測減息次數，由3次降至2次。美國股市亦受到波及，三大指數均低收。道指收市報38461點，跌422點或1.1%，標普指數及納指分別跌0.95%及0.84%。亞太區股市今日（11日）早段亦普遍向下，其中日股曾跌約500點，韓國股市跌0.8%。商品市場方面，紐約期金及紐約期油價格均上揚。



【10:06】

港股跌幅收窄，恒指最新報16958點，跌180點，國指跌62點，報5954點，科指跌45點，報3506點。

美國10年期國債孳息率升穿4.5厘，不利收息股表現，領展（0823）挫5.4%，最新報32.55元。

地產股亦受壓，新世界（0017）跌4%，恒地（0012）跌1.5%。

金價上揚帶動金礦股逆市向上，紫金（2899）曾高見17.96元，創逾1年新高，最新殼17.76元，升0.5%。

【09:25】

恒生指數最新報16856點，低開282點，國指報5910點，低開105點，科指最新報3480點，低開71點。

阿里（9988）低開1.6%，騰訊（0700）低開1.4%，美團（3690）低開3.1%，小米（1810）低開2.8%，京東（9618）低開2.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.9%，蔚來（9866）低開2.7%，小鵬（9868）低開1.7%，零跑（9863）平開。

消費股方面，海底撈（6862）低開2.8%，安踏（2020）低開3.4%，潤啤（0291）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，友邦（1299）低開3.1%，港交所（0388）低開2.1%。