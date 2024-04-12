友邦挫3.8%　股價失守50元　12隻藍籌跌幅達3%或以上｜持續更新

美國聯儲局再有官員對息口發出較鷹派言論，10年期美國國債孳息率進一步上揚，於周四（11日）挑戰4.6厘。美股三大指數則走勢各異，其中道指未止跌，跌2點，標普500指數升38點或0.74%，納指更升271點或1.68%。亞太區股市方面，日股於今日（12日）早段升約百點，韓股跌0.3%。商品市場方面，紐約期金正挑戰2,400美元，紐約期油升0.6%。匯市方面，美元轉弱，兌日圓回落至153邊緣。



【10:36】

港股維持逾200點跌幅，恒指最新報16828點，跌266點，國指跌82點，報5921點，科指跌43點，報3495點。

目前有12隻恒指成份股跌幅達3%或以上，其中平保（2318）及李寧（2331）分別跌4%及4.1%。友邦（1299）再次失守50元，最新報49.65元，跌3.8%。

【09:48】

港股跌幅加大至逾200點，恒指最新報16863點，跌231點。

滙豐（0005）跌1.7%，最新報63.75元，友邦（1299）曾失守50元，低見49.6元，最新報50元，跌3.1%。

美國10年期國債孳息率挑戰4.6厘，不利收租股表現，領展（0823）跌2.8%，報32.4元。

【09:25】

恒指最新報16978點，低開116點，國指最新報5972點，低開31點，科指最新報3523點，低開14點。

科技股今早走勢個別，阿里（9988）低開1.4%，騰訊（0700）低開0.3%，美團（3690）低開0.8%，小米（1810）高開1.1%，京東（9618）低開1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開1.3%，蔚來（9866）低開3.4%，小鵬（9868）低開0.5%，零跑（9863）低開1%。

金礦股方面，紫金（2899）高開1.8%，招金（1818）高開4.7%，山東黃金（1787）高開3.6%。

資源股方面，宏橋（1378）高開0.2%，洛鉬（3993）高開1.6%，江西銅（0358）低開0.5%，中海油（0883）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.6%，友邦（1299）低開1.9%，港交所（0388）低開1.2%。