內地首季出口按年增4.9%　進出口規模首次突破10萬億人幣

撰文：黃捷
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中國海關總署公布，以人民幣計價，第一季度出口按年增長4.9%，進口則增長5%。

中國首季度進出口規模歷史同期首次突破10萬億元(人民幣‧下同)，進出口總值達10.17萬億元，按年升5%。

中國海關總署
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