恒指跌幅收窄兼收復16500點 周大福挫逾半成｜持續更新
伊朗於香港時間周日（14日）凌晨空襲以色列。中東局勢緊張，觸發投資者緊張情緒，資本市場今日（15日）受壓。其中日股早段瀉逾500點，並曾失守39000點，韓股及澳洲股市均偏軟。
【09:43】
港股跌幅收窄，並收復16500點，恒指最新報16555點，跌166點，於上周五（12日）公布今年首季銷售數據的周大福（1929）跌5.3%，友邦（1299）及網易（9999）跌3.4%，中海外（0688）跌2.9%。
【09:25】
恒指最新報16487點，低開234點，國指最新報5795點，低開84點，科指最新報3408點，低開66點。
金價於高位徘徊，招金（1818）宣布配股集資逾17億元，今早低開7.6%，報13.5元，守於招股價13.2元以上。其他金礦股方面，山東黃金（1787）低開2.4%，中國黃金（2099）低開2.7%，紫金（2899）低開1.5%。
油股方面，中海油（0883）低開0.9%，中石油（0857）低開1.5%，中石化（0386）低開0.7%。
科技股方面，阿里（9988）低開2.3%，報70元。騰訊（0700）低開1.6%，美團（3690）低開1.9%，小米（1810）低開0.7%。
汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.5%，蔚來（9866）低開4.8%，小鵬（9868）低開3.9%。
金融股方面，友邦（1299）低開3.4%，宏利（0945）平開，平保（2318）低開2.1%，最新報30元。滙豐（0005）低開0.7%，港交所（0388）低開1.4%。
內房股方面，萬科（2202）低開2.9%，龍湖（0960）低開1.3%，中海外（0688）低開2.9%。
【09:12】
匯市方面，美元兌日圓最新報153.37，每百日圓兌港元最新報5.106。歐元及英鎊兌美元於早段上揚。美匯指出於上午8時56報105.98。
商品市場方面，現貨金升0.46%，每盎司最新報2,355.1美元，紐約期金每盎司最新報2,371.1美元，跌0.13%。紐約期油每桶最新報85.58美元，跌0.09%。
美國10年期債息上揚，截至上午9時9分，報4.528厘，升2.9點子。