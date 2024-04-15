網傳羅兵咸永道合夥人公開信　追究高層接恒大生意　另作多項指控

中國恒大（3333）資不抵債遭清盤，主要子企更被中證監直斥造假數，於2019年、2020年虛增收入逾5,600億人民幣，事件令投資關注公司前核數師羅兵咸永道（在內地稱為「普華永道」）的角色。

矛頭直指趙柏基 對方否認指控

內地昨日﹙14日﹚便流傳署名「一部分普華永道合夥人」的公開信，矛頭直指羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基，稱其為「普華永道審計恒大失敗的最終責任人」，信中指出恒大嚴重財務造假，普華永道審計十多年卻視而不見，視同參與造假，是趙柏基把普華永道帶入「恒大這個火坑」，又指稱他「打壓反對出具恒大報告的普華合夥人。」

公開信同時作出多項指控，包括羅兵咸永道內部有一個「2億俱樂部」，即不到10個人，每年分走2個億元，又質疑羅兵咸永道是否協助恒大創始人許家印逃稅及轉移資金至境外。不過，信中未有就有關指控提供證據。

據報有該行內部人士指，羅兵咸永道昨日已舉行特別合夥人會議，包括在香港、北上廣深等主要核心城市舉行實體會議。趙柏基及公司另一合伙人李丹在會議電郵中斥公開信指控、資訊完全錯誤。

恒大賬目亦受質疑，中港監管機構已發聲。﹙資料圖片﹚

中證監及會財局已「出手」

資料顯示，2008年至2023年初，羅兵咸永道一直為其核數師。中國恒大2009年在香港上市，市值高位逾3,700億元，但隨內房被勒令去槓桿，恒大亦爆煲，停牌前市值僅21億元。

同時間，恒大賬目亦受質疑，除了中證監今年初斥其造假數，本港會財局於2021年、22年兩度披露調查恒大和時任核數師羅兵咸永道，當局其時強調在必要情況下，公布展開查訊和調查或擴大其範圍，以保障股東和投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場和獨立核數師監管制度的信心，惟調查結果至今未出爐。

另外，英國《金融時報》引述消息人士報道，恒大（3333）清盤人安邁考慮是否對恒大前核數師羅兵咸永道提出訴訟。