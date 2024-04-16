友邦未止跌　科技股與電動車股齊向下　恒指低開232點｜持續更新

美國股市於周一（15日）受到10年期國債孳息率攀升至4.6厘拖累，道指掉頭下跌248點或0.65%，標普指數及納指跌幅更明顯，分別跌1.2%及1.79%，納指失守16000點。亞太區股市今日（16日）早段亦普遍下挫。



【09:25】

恒指最新報16367點，低開232點，國指最新報5773點，低開82點，科指最新報3377點，低開65點。

科技股方面，阿里（9988）低開2.3%，最新報68.8元，騰訊（0700）低開1.1%，美團（3690）低開2.1%，小米（1810）低開1%，京東（9618）低開2.5%。

內房股方面，龍湖（0960）低開2.4%，萬科（2202）低開0.3%，世茂（0813）平開，融創（1918）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.6%，恒生（0011）平開，友邦（1299）低3.1開%，最新報45.8元，平保（2318）低開1%，港交所（0388）低開1.1%。

汽車股方面，理想（2015）低開3.6%，蔚來（9866）低開6.9%，小鵬（9868）低開3.8%。

【09:11】

債息上揚之外，中東局勢緊張亦引發市場人士憂慮，資金泊入具有避險功能的黃金。截至上午8時50分，紐約期金每盎司報2,402.6美元，升0.82%，截至8時59分，現貨金每盎司報2,383.48美元，升0.01%。油價亦上揚，截至上午8時51分，紐約期油每桶報85.93美元，升0.61%，布蘭特期油每桶報90.6美元，升0.55%。

亞太區股市方面，截至上午9時8分月，日股跌648點，報38561點，韓股跌45點，報2625.24點。

外匯市場方面，日圓再向下，並錄得自1990年以來低位。截至上午9時9分，每百日圓兌港元報5.074；截至上午9時10分，美元兌日圓報154.33。