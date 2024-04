印度股市據報吸金能力高中國近4倍　逾半受訪者料後者繼續跑輸

據最新一期彭博Markets Live Pulse調查,印度將經濟擴張轉化為企業利潤的能力,使其比日本或中國享有更好的投資前景。即便中國股市估值處於誘人低位,日本也在改善企業治理方面取得進展,但接受調查的390位受訪者中,近一半在這三個亞洲巨頭中選擇印度為最佳投資選項。



《彭博》報道稱,中國主要股指從3年前的峰值已經大跌了大約四成,通縮以及持續的樓市危機令經濟承壓。超過一半的受訪者稱,預計未來12個月,中國股市表現將不及印度和日本。

彭博數據顯示,截至3月的一年,印度股市吸引了250億美元的淨資金流入,中國則僅有53億美元。印度股市的利好因素包括人口的成長,以及對中產階級擴張將推高企業利潤的樂觀預期。

印度國旗: An India flag during the T20 Tour match between Northamptonshire and India at The County Ground on July 03, 2022 in Northampton, England. (Getty)