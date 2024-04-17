港股半日反覆低收10點　友邦反彈　ATM及滙豐偏軟｜持續更新

美國聯儲局主席鮑威爾於周二（16日）表示，當地通脹回落情況欠進展，市場人士揣測當局或推遲減息。當地股市仍偏軟，其中標普指數及納指低收，道指則終止連日跌勢，升63點。亞太區股市今日（17日）續處於弱勢，日股早段跌逾200點，韓股則險守2600點。商品市場方面，油價於亞洲交易時段輕微回落，紐約期金則於每盎司2,400美元附近徘徊。



【12:35】

港股走勢反覆，半日跌10點，報16238點，國指無升跌，中午收市報5744點，科指跌6點，報3331點，成交額為506.6億元。

友邦（1299）連跌7日後今日反彈，中午收市報46.95元，升2.1%。平保（2318）升0.2%。滙豐（0005）跌0.7%，恒生（0011）升0.7%。

科技股方面，阿里（9988）跌1%，騰訊（0700）跌0.3%，美團（3690）跌1%，小米（1810）升2%，京東（9618）跌0.7%，百度（9888）跌1.4%。

消費股方面，海底撈（6862）升0.7%，安踏（2020）跌0.6%，李寧（2331）跌0.6%。

汽車股方面，理想（2015）升2.4%，蔚來（9866）跌0.8%，小鵬（9868）升1.3%。

【10:53】

友邦（1299）止跌回升，最新報47元，升2.2%。理想汽車（2015）升2.2%，長建（1038）升1.9%。

恒指轉升，最新報16281點，升32點，國指升16點，報5760點，科指升6點，報3343點。

【09:25】

恒指最新報16225點，低開23點，國指最新報5742點，低開1點，科指最新報3340點，高開2點。

阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）平開，報301.8元，美團（3690）重上百元關，高開1.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.6%，蔚來（9866）低開0.2%，小鵬（9868）高開1.4%，零跑（9863）高開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1%，安踏（2020）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開1%，友邦（1299）暫時止跌，報46元，平開，港交所（0388）低開0.6%，報216.4元，為1個月新低。