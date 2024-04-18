MPF｜積金評級指首季92億元資金流入美股基金　港股失望是原因

美股為今年表現最佳的已發展市場之一，吸引本港強積金賬戶持有人將資金泊入美股基金。強積金研究機構積金評級指出，美國股票基金在第一季估計淨流入約91.6億元，是美國股票基金5年以來季度平均淨流入（21.3億元）的4倍以上。



積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出美國股票基金在2024年第一季吸引了超過 90 億港元的強積金資金淨流入，這是迄今為止有紀錄以來資金淨流入美國股票基金最大規模的季度，叢川普將這一令人關注的趨勢歸因於新基金的推出、令人失望的本地股市表現以及強積金成員試圖利用美國股市的強勁勢頭。

提醒投資要多元化

他又指出﹕「流入美國股票基金的時間和規模令人擔憂。強積金成員應專注於長線及多元化投資，而不是在一個非常集中的市場中追逐短期回報。在去年，七巨頭共佔美股市場總回報約 25%。」

叢川普表示﹕「集中投資於單一市場或單一資產類別會增加投資風險。積金評級繼續強調多元化和長線投資才能長遠地創造財富。正因如此，積金局規定所有強積金計劃必須提供的低收費和多元化投資的預設投資策略基金，仍然是積金評級的首選投資選擇。」

首季MPF整體資金淨流入138.8億元

另一方面，積金評級亦指出今年第一季是強積金資金淨流入的強勁季度，因為成員通過可扣稅自願性供款（TVC）進行額外的強積金供款。首季淨流入估算約138.8億元，比可扣稅自願性供款推出以來約130億元的歷史季度平均水平高出約6.8%。

積金評級表示在保薦人層面，宏利位居榜首，估算吸引約48.3億元的淨流入，淨流入份額接近35%。而在基金層面，永明強積金美國股票基金位居基金淨流入榜榜首，估算吸引了約19億元的資金淨流入。

該強積金研究機構指出，截至3月底，強積金第一季回報估算約為2.47%，總資產約為1.18萬億元，增長約424億元，相當於強積金成員平均帳戶結餘約24.89萬元，增長約8,900元。