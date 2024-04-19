中東戰火重燃　日股瀉近千點　港股跌218點「跑贏」｜持續更新

【14:15】恒指挫218點或1.34%

港股暫守16000點關口，恒指挫218點或1.34%，報16167點；國指挫72點或1.25%，報5731點；科指挫90點或2.7%，報3266點。大市成交額781億元。

理想汽車跌勢持續，現挫7.57%，為表現最差藍籌股。另外，舜宇光學﹙2382﹚、金沙中國﹙1928﹚及中生物製藥﹙1177﹚分別跌6%、5.08%及4.93%。

此外，外隻藍籌股瀉4%，包括海底撈﹙6862﹚、小米﹙1810﹚、藥明生物﹙2269﹚、美團﹙3690﹚、翰森製藥﹙3692﹚、藥明康德﹙2359﹚。

另邊廂，東方海外﹙0316﹚逆市4.19%，報101.9元，重回「紅底」之列。

日經225指數現報37090，挫964點或2.53%。

【12:15】恒指跌201點

港股中午收市跌幅略為收窄，恒指跌201點或1.23%，報16184點；國指跌69點或1.19%，報5734點；科指跌87點或2.6%，報3269點。大市成交額631億元。

地緣政治升溫，油價抽上，油股造好，中石油及中海油分別升2.45%及2.06%。

理想推出新車款，惟車價不足30萬元人民幣，股價挫7.3%，為表現最差藍籌股。

重磅科技股，美團﹙3690﹚跌3.63%、阿里巴巴﹙9988﹚跌1.91%、騰訊﹙0700﹚跌0.59%。

外圍方面，日經225指數一度瀉逾1300點，現瀉850點或2.23%，報37204點。而台灣加權指數亦一度瀉4%。

道指期貨瀉285點或0.75%，報37722點。

【10:38】恒指現挫252點

以色列據報向伊朗發動導彈攻擊，伊朗多個城市暫停航班升降，而伊斯法罕機場和謝卡里空軍基地附近傳出爆炸聲。

戰火重燃，WTI原油日內漲逾4%，帶動油股上揚，中石油﹙0857﹚升3%、中海油﹙0883﹚升3.47%。

恒指現挫252點或1.53%，報16133點，而科指更瀉2.9%或97點，報3260點。

【09:45】港股挫近300點

港股跌勢加深，恒指挫288點或1.76%，報16097點，而國指及科指分別瀉1.87%及2.71%。

金沙中國﹙1928﹚、舜宇光學﹙2382﹚、美團﹙3690﹚、藥明康德﹙2359﹚及京東健康﹙6618﹚齊瀉逾3%。

油價上升，中石油﹙0857﹚及中海油﹙0883﹚逆市升逾1%。

【09:27】港股低開逾百點

亞太股市早段偏軟，港股今早低開，恒指現報16246點，低開139點或0.85%；國指報5754點，跌58點或1%；科指報3308點，跌48點或1.43%。 大市成交額34億元。

理想汽車﹙2015﹚公布新車款，惟跌市下要跌2.26%。

昨日大升的平保﹙2318﹚今早亦低開1.43%。

中鋁國際﹙2068﹚首季純利大升33倍，刺激股價高開近15%。

【08:55】日經瀉800點

美國減息步伐或推遲，加上地緣政治風險未解，環球股市仍然弱勢。隔晚美股，道指升幅曾擴大至最多330點，惟收市僅微升22點或0.06%，收市報37775點；標指更連跌第5個交易日，下滑0.22%，收報5011點；納指反覆挫0.52%，收報15601點。

亞太股市今早開市，氣氛亦差，日經225指數開盤下跌355.23點，跌幅為0.93%，報37724.47點，最新瀉801.50點或2.11%，報37253點。

韓國KOSPI指數開盤下跌34.07點，跌幅為1.29%，報2600.69點；最新報2,595.91點，跌38.79點或1.47%。