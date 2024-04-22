滙豐及友邦高開2%　ATM上揚　港股升186點｜持續更新

美國股市於上周五（19日）走勢個別，其中道指反彈逾200點，反映科技股走勢的納指則跌逾2%或319點，主要受到晶片股拖累。亞太區股市方面，日股早段曾反彈逾400點，可是升勢未能延續之餘，更一度倒跌。澳洲股市及韓國股市則分別升1.15%及0.75%。匯市方面，美元兌日圓及韓圜均輕微上揚，澳元兌美元則偏強。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金每盎司失守跌穿2,400美元，布蘭特期油跌0.54%。



【09:25】

恒指最新報16410點，高開186點，國指最新報5805點，高開58點，科指最新報3318點，高開40點。

科技股方面，阿里（9988）高開1.3%，騰訊（0700）高開1.4%，美團（3690）高開2.5%，小米（1810）平開。

電視廣播（0511，TVB）預告下半年錄得盈利，高開5.1%，其他媒體股方面，ViuTV母公司電盈（0008）高開0.5%，HoyTV母公司有線（1097）平開。

汽車股方面，美國電動車生產商Tesla多個車款於內地減價，一眾汽車股今早表現疲弱，理想（2015）低開5.8%，小鵬（9868）高開1.1%，蔚來（9866）低開1.3%，比亞迪（1211）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開2%，友邦（1299）高開2.2%，港交所（0388）高開1.7%。