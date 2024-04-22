騰訊飆半成　藥股助功　港股升幅再次逾300點｜持續更新

美國股市於上周五（19日）走勢個別，其中道指反彈逾200點，反映科技股走勢的納指則跌逾2%或319點，主要受到晶片股拖累。亞太區股市方面，日股早段曾反彈逾400點，可是升勢未能延續之餘，更一度倒跌。澳洲股市及韓國股市則分別升1.15%及0.75%。匯市方面，美元兌日圓及韓圜均輕微上揚，澳元兌美元則偏強。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金每盎司失守跌穿2,400美元，布蘭特期油跌0.54%。



【13:22】

恒指最新報16541點，升317點，國指升104點，報5850點，科指升72點，報3350點。

騰訊（0700）飆5.1%，美團（3690）升4.7%。

中生製藥（1177）升7.7%，國藥（1099）升4.4%。

【12:14】

港股今日反彈，今早曾升逾400點及重上16600點，半日升282點，報16506點，國指升91點，報5838點，科指升63點，報3342點，成交額為595億元。

中證監於上周五（19日）宣布5項擴大對港合作措施，當中包括允許房託基金納入滬深港通投資範圍。一眾在港掛牌房託上揚，領展（0823）升2.9%﹑置富（0778）升3.8%﹑冠君產業信託（2778）飆9.9%。

科技股方面，騰訊（0700）升4.7%，阿里（9988）升3.3%，美團（3690）中午收市報100元，升4.9%，京東（9618）升3.8%，京東（9888）升1%，小米（1810）逆市跌0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.9%，友邦（1299）升1.8%，港交所（0388）升2.5%，中銀（2388）升0.9%。

消費股方面，潤啤（0291）升5.4%，海底撈（6862）升0.9%，安踏（2020）升2.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）逆市跌6.5%，蔚來（9866）跌0.3%，小鵬（9868）跌1.1%。

【11:03】

港股升幅一度擴至逾400點，最新報16562點，升338點。

潤啤（0291）飆5.7%，為現時升幅最大藍籌，中生製藥（1177）升5.6%，新奧能源（2688）升5.5%。美團（3690）曾收復百元關，最新報99.9元，升4.8%。

金礦股逆市向下，招金（1818）跌4%，山東黃金（1787）跌5.6%，中國黃金（2099）跌2.3%，紫金（2899）跌2.4%。

【09:55】

港股升幅擴大至逾300點，恒指最新報16582點，升358點，國指升116點，報5862點，科指升59點，報3337點。

銀娛（0027）升3.7%，中升（0881）升3.8%，網易（9999）及京東（9618）均升3.3%。

多隻二﹑三線股攀升，其中腦洞科技（2203）勁升106%。

【09:25】

恒指最新報16410點，高開186點，國指最新報5805點，高開58點，科指最新報3318點，高開40點。

科技股方面，阿里（9988）高開1.3%，騰訊（0700）高開1.4%，美團（3690）高開2.5%，小米（1810）平開。

電視廣播（0511，TVB）預告下半年錄得盈利，高開5.1%，其他媒體股方面，ViuTV母公司電盈（0008）高開0.5%，HoyTV母公司有線（1097）平開。

汽車股方面，美國電動車生產商Tesla多個車款於內地減價，一眾汽車股今早表現疲弱，理想（2015）低開5.8%，小鵬（9868）高開1.1%，蔚來（9866）低開1.3%，比亞迪（1211）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開2%，友邦（1299）高開2.2%，港交所（0388）高開1.7%。