美團及京東飆半成　騰訊上試330元　港股升幅擴至246點｜持續更新

美國股市於周一（22日）上揚，三大指數悉數高收，其中道指升253點或0.67%，並重上38200點水平。標普指數及納指分別升0.87%及1.1%。亞太區股市今日（23日）亦隨美股升勢而上揚，其中日股升逾百點，韓股升0.2%。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓等多隻主要貨幣轉弱。商品市場方面，紐約期油跌0.35%，紐約期金跌0.09%。



【10:44】

港股升幅擴大，恒指最新燮16758點，升246點，國指升95點，報5926點，科指升83點，報3419點。

美團（3690）及京東（9618）分別升5.8%及5.3%，李寧（2331）升5.1%。

消費股方面，萬洲（0288）升3.7%，百威亞太（1876）升2.8%。

騰訊（0700）升2.8%，報329.4元。

【09:25】

恒指最新報16679點，高開167點，國指最新5887點，高開56點，科指最新報3394點，高開58點。

阿里（9988）高開1.2%，騰訊（0700）高開1.7%，美團（3690）高開2%，小米（1810）高開1.1%，京東（9618）高開5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1%，蔚來（9866）高開6.6%，小鵬（9868）高開3.4%，零跑（9863）高開0.2%。

消費股方面，海底撈（6862）高開1.4%，潤啤（0291）高開1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.8%，友邦（1299）高開1.6%，港交所（0388）高開1%。