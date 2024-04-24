港交所委任唐家成　接替史美倫出任主席

港交所（0388）獨立非執行董事唐家成，正式接任史美倫出席港交所主席。港交所指出議決委任唐家成出任主席，並指出根據《組織章程細則》第 109(2) 條及《證券及期貨條例》第 69 條， 委任唐家成為主席須經香港特別行政區行政長官書面核准作實。香港交易所將於取得有關核准後另行發表公告。

港交所又指出，唐家成的主席任期與其董事任期（至2025年股東周年大會）將同時完結。



唐家成曾出任證監會主席，自去年4月26日起出任港交所獨立非執行董事。

港交所又指出，唐家成將會就其擔任董事會主席，和董事會常務委員會以及風險管理委員會（法定）等主席職位，收取2024/2025年度非執行董事袍金合共4,550,000 港元。

唐家成亦有出任其他公職，包括香港投資管理公司董事會非官方成員﹑港鐵（0066）獨立非執行董事，以及渣打（2888）獨立非執行董事。去年政府亦委任唐家成出任促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性因素，並向行政長官提交改善建議。

史美倫今日（24日）卸任港交所主席，並由唐家成接任。（鄭子峰攝）

任專責小組主席提交建議增股票流動性

至去年10月行政長官李家超於施政報告內指出，接納專責小組提交的建議。得悉政府接納有關建議後，當時唐家成表示感到高興，又認為小組提議的短期優化措施有助改善投資者情緒﹑增加投資者對港股信心，以及提升股市競爭力。

小組提交報告後，唐家成仍不時談及對本港股市看法。在本月中時唐家成接受《明報》訪問時指出，去年港股現貨市場受外圍影響，令成交偏軟，但ETF及衍生產品成交量創新高，說明香港金融市場早已不單靠股票交易，應好好把握這些機遇，尋求多元化發展。

在訪問中唐家成明言完全不同意，外界對香港為「國際金融中心遺址」的言論。他重申本港擁有世界一流銀行、保險、證券和資產管理等多個金融行業，而且國際一流的法治水平和穩健金融基建等，共同奠定香港國際金融中心地位，不能單以股市冷熱衡量實力。