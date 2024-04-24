港股半日升281點　友邦重上50元　ATMXJ全線揚｜持續更新

美國股市持續反彈，於周二（23日）三大指數齊高收，其中道指升263點或0.69%，收市報38503點，納指及標普指數更分別升1.59%及1.2%。亞太區股市於今日（24日）早段普遍上揚，其中日股飆逾700點。



【12:16】

港股延續上日升勢。恒指中午收市報17110點，升281點，國指升107點，報6061點，科指升90點，報3539點，成交額為709億元。

科技股表現理想，阿里（9988）升3.7%，美團（3690）升2.3%，小米（1810）升2.7%，騰訊（0700）今早曾收復340元，中午收市報339.8元，升2.2%，京東（9618）升3.7%，百度（9888）升1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，友邦（1299）重上50元，中午收市報50.4元，升3.4%，港交所（0388）升1.7%。

內需及消費股，海底撈（6862）平收，潤啤（0291）升2.3%，安踏（2020）升1.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2.2%，蔚來（9866）升2.2%，小鵬（9868）升2.9%，零跑（9863）升1.6%。

內房股方面，龍湖（0960）升1.8%，中海外（0688）升2.9%。

【11:06】

港股升幅曾擴大至逾 300點。恒指最新報17113點，升284點，國指升108點，報6062點，科指升85點，報3534點。

宏橋（1378）升6.4%，李寧（2331）升5.7%，聯想（0992）升4.8%，紫金（2899）升3.7%。

【10:17】

港股重上17000點，最新報17056點，升227點，國指升86點，報6041點，科指升71點，報3520點。

李寧（2331）升4.6%，宏橋（1378）升3.9%，阿里（9988）升2.3%，騰訊（0700）升2.2%，友邦（1299）升2.2%。

舜宇（2382）跌5.3%。

【09:25】

恒指最新報16993點，高開164點，國指最新報6008點，高開54點，科指最新報3495點，高開46點。

汽車股今早表現，理想汽車（2015）高開1.2％，蔚來（9866）高開2.4％，小鵬（9868）高開4%，比亞迪（1211）高開0.3%。

科技股方面，騰訊（0700）高開1.6%，阿里（9988）高開2.1%，美團（3690）高開1.2%，小米（1810）高開2.3%，京東（9618）高開1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.9%，友邦（1299）高開2.3%，港交所（0388）高開0.7%。

海底撈（6862）升1.6%，潤啤（0291）跌0.9%。

【09:11】

亞太區股市造好，日股報38370點，升807點，澳洲股市升40點，報7723點，韓國股市升47點，報2670點。

商品市場方面，現貨金於周一曾失守每盎司2,300美元關，截至今早9時，報2,320.88美元，跌0.05%。於上午8時55分，紐約期金每盎司報2,334.6美元，跌0.32%。紐約期油每桶最新報83.46美元，升0.12%。

匯市方面，歐元兌美元最新報1.0709，英鎊兌美元最新報1.2458，美元兌日圓最新報154.81。