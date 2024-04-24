傳大富豪投資方案　公司擬售半股權籌1億元　投資1500萬可派1董事

一提起位於尖沙咀東的夜總會大富豪，定必想起上世紀80年代的「 紙醉金迷」時代。可是自該日式夜總會2012年結業，周邊地區人氣盡失。年初時有財團以月租110萬元，承租大富豪舊址，並有意發展成高檔夜場。在外界關注大富豪舊址的高檔夜場何時開業之際，市場流傳一張「大富豪夜總會投資方案」，指公司估值約2億元，大股東擬出讓50%股權；又預期將於今年10月12日開業。而昔日大富豪，開業時間為1984年10月12日。



方案文件指出，擬吸入1億元資金，並指出每投資1,500萬元，可以向董事會委派1名董事。每投資500萬元，可以委派1名聯席董事，每投資100萬元，則可以委派助理董事。

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除卻列出投資者可按投資額在董事會內委派董事的資料外，在投資方案內亦指出公司股東及董事引進客戶銷售激勵機制，佔營業收入15%作提成。同時指出每投資1,500萬元，公司可協助辦理1人申辦香港居民身份證。

投資方案更列出未來公司盈利預測，以及預測上市時間。公司預期今年盈利為75.52萬元，明年為4,030.5萬元，至2026年時盈利更達到1.24億元。預料投資的回本期為12至15個，以及每半年派息一次，派息率為30%或董事會決議通過場的派息率。同時指出規劃上市時間為2028年或2029年。