滙豐中止星港家族辦公室獨立資管業務　分析憂將流失高端客

內地富豪尋求移民或資金外移，不少會選擇新加坡。不過，新加坡去年8月破獲歷來最大宗洗錢案後，加強審查來自中國的資金，有涉及中資的家族辦公室申請遭到拒絕。有市場消息稱，滙豐銀行將中止與各家辦合作。滙豐回應查詢否認相關傳聞，並強調該行僅中止在香港和新加坡為獨立資產管理（Independent Asset Management business）客戶所提供的業務。



有本地媒體引述有家辦業界人士透露，幾乎所有本地家辦都受到中止服務的影響，事件削弱他們對銀行共同處理資產管理業務的信心，恐連累流失高端客戶。

滙豐回應查詢稱，基於業務策略考量，滙豐環球私人銀行決定中止在香港和新加坡為獨立資產管理客戶提供的業務，意味着銀行服務家辦時，中間不會再有IAM所隔。滙豐表示，他們會盡力協助受影響客戶，作出相應安排，並會繼續為單一及聯合家族辦公室的客戶提供財富管理解決方案。

所謂IAM，可視為高端客的客戶經理，亦會為客戶提供資產配置及投資服務，與銀行不同的是，IAM不負責客戶資產託管。換言之，IAM取代部分私人銀行服務，而且令銀行更難為高端客和家辦的交易進行反洗錢等管理。