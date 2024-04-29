友邦裂口高開逾7%　首季新業務價值飆31%　回購加碼20億美元

友邦（1299）宣布截至今年3月底營運數據，其中新業務價值按年升31%至13.27億美元，並創下季度新高，同時宣布回購計劃增加20億元至120億元。受消息帶動，該股今早裂口高開7.4%，報58港元。



公司指出季內所有分部新業務價值均錄得雙位數增長，又表示季內新業務價值利潤率上升2.1個百分點至54.2%。年化新保費增加26%至24.49億元（美元‧下同)。

友邦表示季內內地業務新業務價值增長38%，新業務價值利潤率提高1.9個百分點至54.6%。香港業務新業務價值增長43%，新業務價值利潤率增加5.2個百分點至64.3%。

公司亦公佈優化的資本管理政策，該政策將通過以下安排為股東就資本回報提供更高清晰度﹕（1）以年度產生的自由盈餘淨額之75%作為目標派付率，自2024年全年業績起，每年通過股息和股份回購向股東返還資本。（2）此外，定期檢視公司資本狀況，並返還超出我們需要的資本。公司表示上述第一點中，行之已久的審慎、可持續及漸進的派息政策保持不變，每股常規股息總額按年有所增長。每年將通過股份回購向股東返還年度產生的自由盈餘淨額之75% 目標派付率的結餘 。

CEO指繼續專注推動盈利性新業務增長

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示﹕「友邦保險在2024年第一季取得非常強勁的31%新業務價值增長，並為股東增加資本回報，足證本集團競爭優勢和財務紀律的持久力量。我們締造了歷來最高的季度新業務價值，達13.27億元，而所有報告分部均取得雙位數字的新業務價值增長，彰顯友邦保險業務的優勢及多元化。」

他亦指出﹕「今天的公告說明友邦保險的策略性優先任務是正確的，而貫徹的執行將為所有持份者帶來正確的成果。我們將繼續專注於推動盈利性新業務的增長，新業務增長將通過增加未來盈利、產生的自由盈餘和更大的股東價值，在塑造友邦保險的財務未來帶來重大影響。」