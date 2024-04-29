港股升幅擴大至逾百點　友邦揚6%　濠賭股獲追捧｜持續更新

美國股市於上周五（26日）高收，道指升153點或0.4%，標普指數及納指更分別升1%及2%。亞太區股市方面，日股今日（29日）假期休市，韓股及澳洲股市則分別升0.5%及0.7%。商品市場方面，紐約期金及紐約期油價格均回落。匯市方面，美元回軟，兌歐元﹑英鎊及日圓均向下。



【09:55】

港股升幅略為擴大，恒指最新報17773點，升122點，國指升14點，報6284點，科指升22點，報3740點。

友邦（1299）升6.1%，龍湖（0960）升4.9%，金沙（1928）升4.4%，銀娛（0027）升3.9%，吉利（0175）升3.8%。

【09:25】

恒指最新報17737點，高開86點，國指最新報6275點，高開5點，科指最新報3728點，高開10點。

車股今早普遍上揚，理想汽車（2015）重上100元，高開1.1%，蔚來（9866）高開2%，小鵬（9868）高開3.3%，比亞迪（1211）高開2%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.3%，騰訊（0700）平開，美團（3690）平開，小米（1810）高開0.8%，京東（9618）高開0.9%。

金融股方面，今早已公布首季營運數據的友邦（1299）高開7.4%，報58元，創1個月新高。將於周二（30日）公布首季業績的滙豐（0005）高開0.2%，港交所（0388）平開。

消費股方面，潤啤（0291）低開0.1%，海底撈（6862）低開0.1%，李寧（2331）低開0.5%。

地產股方面，恒地（0012）高開0.2%，新世界（0017）平開%，長實（1113）高開0.3%，新地（0016）高開0.3%。

內房股上揚，旭輝（0084）飆15%，龍湖（0960）升2.7%。