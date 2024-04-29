保監及廉署聯手打擊向內地客無牌銷售　友邦稱已暫停涉案經紀銷售

保監局與廉政公署在4月中採取聯合行動，打擊懷疑向內地旅客無牌銷售保單的經紀。友邦（1299）區域首席執行官及首席分銷總監陳榮聲指出，公司在香港內地訪客業務的60%保費收入，是來自旗下代理人，不容許使用中間人轉介，又指出經紀比例介乎30至35%。



他亦指出與公司合作的經紀數目約百個，加上分銷渠道是有包括銀保，認為當局的行動對公司影響輕微，又指出已暫停相關涉案經紀的內地訪客銷售。他又表示內地訪客客戶的新業務價值繼續保持動力，超出去年第4季水平。雖然訪港旅客數目未回復至疫情前水平，但對香港業務可持續性有信心。

陳榮聲亦指出，內地訪客業務業中，有逾50%新保單來自保障性產品。近期內地訪客偏好長期儲蓄保險，相關產品的內部回報率逾20%，加上美元利率高企，有利香港新業務價值利潤率。他亦指出香港及內地業務活躍新代理人數，按年有強勁的雙位數增加，有助帶來未來新業務價值的強勁增長。