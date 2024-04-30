友邦及ATMX高開　領港股升96點　滙豐放榜前偏軟｜持續更新

美國股市周一（29日）高收，三大指數均錄得0.3%升幅。個股方面，電動車生產商Tesla單一勁升逾15%。亞太區股方面，日本股市於假期後復市，今日（30日）早段升逾500點，澳洲及韓國股市均上揚。匯市方面，美元轉強，兌日圓﹑歐元及英鎊均上揚。商品市場方面，紐約期金及紐約期油價格於亞洲交易時段回落。



【09:25】

恒指最新報17846點，高開96點，國指最新報6313點，高開30點，科指最新報3744點，高開30點。

科技股方面，阿里（9988）高開1.1%﹑騰訊（0700）高開0.6%﹑美團（3690）高開1.3%，小米（1810）高開0.8%，京東（9618）低開0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開4.4%，蔚來（9866）高開1%，小鵬（9868）高開3.7%，比亞迪（1211）高開1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）將於今日中午公布首季業績，最新報65.4元，低開0.2%。友邦（1299）高開1.7%，港交所（0388）高開0.9%。

消費股方面，海底撈（6862）平開，潤啤（0291）低開0.7%，安踏（2020）低開1%。

內銀股方面，四大內銀擬於年內首度派發中期息，工行（1398）高開0.2%﹑建行（0939）高開0.6%﹑中行（3988）低開1.1%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.7%，融創（1918）平開，世茂（0813）低開1.8%。