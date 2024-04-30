中國4月官方製造業PMI報50.4　續處於擴張區

內地製造業在4月繼續處於擴張區域。內地公布官方4月採購經理指數（PMI）為50.4，略勝預期，惟較3月的50.8回落。



從企業規模看，大型企業PMI為50.3%，比上月下降0.8個百分點；中型企業PMI為50.7%，上升0.1個百分點；小型企業PMI為50.3%，與上月持平。

構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於榮枯線，原材料庫存指數和從業人員指數低於榮枯線。其中，生產指數為52.9%，比上月上升0.7個百分點，表明製造業企業生產活動繼續加快。新訂單指數為51.1%，下降1.9個百分點，繼續高於臨界點，表明需求保持恢復。

中國4月非製造業PMI 51.2，預期52.3。

4月財新製造業PMI按月升0.3

同日公布、反映中小企經營狀況為主的4月財新中國製造業PMI報51.4，比上月上升0.3，創去年3月來新高，優於預期。財新智庫高級經濟學家王喆指，當月製造業景氣度繼續向好，供求擴張提速，外需表現優異，但就業未見明顯改善，價格水平維持低位，尤其是銷售端價格低迷，企業盈利難度增加。