港股8連升兼創今年新高　滙豐及渣打上揚　ATMXJ及醫藥股助攻

美國聯儲局已於當地時間周三（1日）公布議息會議，一如市場人士預期，當局繼續按兵不動，同時宣布自今年6月起將每月縮表規模，縮減國債規模由600億美元降至250億美元，至於縮減按揭抵押證券（MBS）規模不變。不過美國股市走勢個別，道指升87點，標普指數及納指則分別跌0.3%。亞太區股市方面，日股今日（2日）早段跌百點，韓股亦回落。商品市場方面，紐約期金及紐約期油價格分別升1%及0.2%。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌日圓上揚，並重上156水平。



【17:01】

港股連升第8個交易日，更以今年內高位收市。科技股﹑醫藥股﹑內房及物管股均獲追捧，並成為大市上揚功臣。

恒指收市報18207點，升444點，國指升163點，升6437點，科指升164點，報3865點，成交額為1,159億元。

科技股今日普市上揚，阿里（9988）升2.4%，騰訊（0700）升3.8%，小米（1810）升1.8%，美團（3690）升8.8%，京東（9618）升4.9%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）升6%，藥明康德（2359）升9%，阿里健康（0241）升10.8%，京東健康（6618）升10.7%。

內房股方面，龍湖（0960）升7.6%，潤地（1109）升4.6%，中海外（0688）升3%。

消費股方面，海底撈（6862）升7%，安踏（2020）升1.4%，攜程（9961）升0.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升3.5%，蔚來（9866）升20.7%，小鵬（9868）升8.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升3.4%，渣打（2888）升6%，友邦（1299）升2.7%，港交所（0388）升5.2%。

【15:31】

港股維持逾400點升幅，恒指最新報18193點，升430點。

碧桂園服務（6098）飆12.5%，美團（3690）升9.3%。

【13:55】

港股升幅維持在400點左右，恒指最新報18207點，升444點，國指升6435點，升162點，科指升162點，報3863點。

碧桂園服務（6098）飆11.6%，阿里健康（0241）升9.1%，藥明康德（2359）升8.9%，京東健康（2618）升8.8%，美團（3690）升8.3%。

【12:20】

港股升勢停不了，半日升392點，報18155點，國指升147點，報6420點，科指升150點，報3850點，成交額為641億元。

近期處於強勢的滙豐（0005）今早表現理想，曾高見69.2元，中午收市報68.6元，升2.4%。今日中午公布首季業績的渣打（2888）升1.3%，友邦（1299）升2%，港交所（0388）升3.9%，報261.4元。

科技股方面，阿里（9988）升2.4%，騰訊（0700）升3.6%，美團（3690）升8.4%，小米（1810）升1.6%，京東（9618）升5.9%。

消費股方面，海底撈（6862）升5.8%，潤啤（0291）升0.4%，安踏（2020）升1.7%，李寧（2331）升3.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升2.2%，蔚來（9866）飆21.4%，小鵬（9868）升7.4%，零跑汽車（9863）升14.9%，比亞迪（1211）升4.6%。

內房股方面，龍湖（0960）升7.8%，融創（1918）升2.2%，中海外（0688）升3.3%，潤地（1109）升4.2%。

內險股亦獲投資者追捧，平保（2318）升4%，國壽（2628）升3.4%，太保（2601）升3.6%。

【11:19】

港股升幅進一步擴大至逾400點，再創今年新高，恒指最新報18191點，升427點。

美團（3690）直迫120元，最新報118.8元，升8.5%。

【10:53】

港股升幅擴大至351點，企穩18000點之餘，更創下今年新高，恒指最新報18115點。

美團（3690）升6.9%，碧桂園服務（6098）升6.6%，中國宏橋（1378）升4.6%，龍湖（0960）升4.2%。

【10:28】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報18002點，升239點，國指升90點，報6364點，科指升92點，報3739點。

美團（3690）揚逾6.1%，京東（9618）升2.6%。

滙豐（0005）升2.6%。

金沙（1928）升3.1%。

【09:53】

滙豐（0005）延續升勢，更曾高見69.2元，最新報68.85元，升2.8%。

恒指轉升，最新報17824點，升61點，國指升9點，報6282點，科指升11點，報3712點。

【09:28】

恒指最新報17760點，低開2點，國指最新報6269點，低開4點，科指最新報3700點，低開不足1點。

科技股今早走勢個別，阿里（9988）低開1.1%，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）高開1.8%，小米（1810）低開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.5%，最新報68元，再創自2019年以來新高。友邦（1299）平開，港交所（0388）低開0.5%。將於今日中午公布首季業績的渣打（2888）平開，報67.9元。

汽車股方面，理想（2015）低開0.5%﹑蔚來（9866）高開14.7%﹑小鵬（9868）高開0.3%。

內銀股方面，建行（0939）高開0.2%，中行（3988）低開0.3%。

內房股方面，龍湖（0960）平開﹑融創（1918）低開0.7%，中海外（0688）高開0.3%。