滙豐升幅擴至近3%　曾突破69元　領港股轉升｜持續更新

美國聯儲局已於當地時間周三（1日）公布議息會議，一如市場人士預期，當局繼續按兵不動，同時宣布自今年6月起將每月縮表規模，縮減國債規模由600億美元降至250億美元，至於縮減按揭抵押證券（MBS）規模不變。不過美國股市走勢個別，道指升87點，標普指數及納指則分別跌0.3%。亞太區股市方面，日股今日（2日）早段跌百點，韓股亦回落。商品市場方面，紐約期金及紐約期油價格分別升1%及0.2%。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌日圓上揚，並重上156水平。



【09:53】

滙豐（0005）延續升勢，更曾高見69.2元，最新報68.85元，升2.8%。

恒指轉升，最新報17824點，升61點，國指升9點，報6282點，科指升11點，報3712點。

【09:28】

恒指最新報17760點，低開2點，國指最新報6269點，低開4點，科指最新報3700點，低開不足1點。

科技股今早走勢個別，阿里（9988）低開1.1%，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）高開1.8%，小米（1810）低開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.5%，最新報68元，再創自2019年以來新高。友邦（1299）平開，港交所（0388）低開0.5%。將於今日中午公布首季業績的渣打（2888）平開，報67.9元。

汽車股方面，理想（2015）低開0.5%﹑蔚來（9866）高開14.7%﹑小鵬（9868）高開0.3%。

內銀股方面，建行（0939）高開0.2%，中行（3988）低開0.3%。

內房股方面，龍湖（0960）平開﹑融創（1918）低開0.7%，中海外（0688）高開0.3%。