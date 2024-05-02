大市交投續暢旺　港交所可漁人得利｜許繹彬

港股本周可謂一洗近年頹風。在四月份完結前，除締造了七連升的氣勢外，更創下半年新高；又在四月的期結（29日）一度升穿18000水平，高見18031點，刷新年內高位，成交急增至1,634億元。是次港股的升勢確實可用吐氣揚眉來形容，事緣港股在這七波連升走勢，創造出近1,400點的升勢，情況甚為罕見。而恒指除已是連升三個月外，更在四月份累升1,221點，表現終於跑嬴亞太區。

俗語有云，做人做事要懂「跟紅頂白」，現時外界一致唱好港股。港股本年從低位14794點計起，直至上月最後一個交易日已累升超過兩成，正式踏入技術性牛市。更甚者港股自去年8月後首次收復俗稱牛熊分界線的250天移動平均線後，可謂前景一片光明；更有指國企指數其實早已於上月初步入技術牛市，除瑞銀維持恒指年底目標20600點外，港股市場的淡風及悶氣也突然蕩然無存。

筆者認為，港股本周突然重拾升軌的主因並非無跡可尋，投資者尤記得在農曆新年假後，國內連翻出招，挽救疲弱的經濟及久沉不振的樓市。雖然並非靈丹妙藥，但卻能令A股穏定下來，以及令外資開始重新對其產生興趣。而港股亦因為受A股氣氛改善，亦開始受惠於外資支持，大市已見喘定，成交也顯著增多。儘管港股曾一度在15000點至17000點苦苦掙扎，但其實當時就算怎樣回落，很快又收復失地。只是每逢一到大位如16000點及17000點等，均是要拖磨一段時間才可衝過。當時情況的確令人失望，但其實成交一直沒有減少，仍可維持在1,000億元左右；直至中央較早前對港股再度重視，連派五顆仙靈丹予一直氣氛低沉的香港股票市場，才令市場添上動力，不論成交及升幅均創下近年新高。而是次升市更是全面性及有秩序，科網股領軍，其他股份則升幅稍為緩和；科網股作出調整，港交所（0388）及內銀及保險股補上支持升勢。

值得一提的是，港股在四月份繼續與美股形成背馳的局面，道指急跌，恒指反而非常爭氣地撐住，不跌反升。此番言論並非空談，是有數據支持的：道指在四月表現非常差勁，下跌5%，即近1,900點，是自2022年9月以來表現最差的月份；相反，恒指則在四月份有1,200點升幅，但百分比則有15%，走勢非常凌厲；可見兩者的走勢，榮辱互見。

由於現正處於五一黃金周長假，港股在缺乏北水滋潤下，走勢可能變得欠佳，更可能出現大漲小回的局面，須待A股市場下周重開，氣勢及方向才會再現。未來，相信外資可能會調整其投資組合，在已累積升幅較多的股票市場如美國或日本，將資金抽調回未有太大升幅的市場如港股及A股；倘若應驗，在美股繼續調整下，港股的成交可能有望會進一步提升，在這良辰美景下，港交易股價定必是最受惠。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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