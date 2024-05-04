「平底」形態案例分享　探討陽燭以外形態｜聶振邦

今日續談「平底」形態，屬於兩枝陰陽燭的合成利好形態之一，為陰燭出現後緊接見陽燭的配搭，陰燭必須是長陰燭 (大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭)，配合股指或個股已下行一段日子（通常為兩周或以上），跌勢持續日子越長後才出現，後市利好的參考性越高。上回指出緊接出現的陽燭有三種，分別是長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭）、鎚頭 （短燭身配合下影線的陽燭，不存在上影線），以及倒轉鎚頭（上影線配合短燭身的陽燭，不存在下影線）。

石藥集團案例研究

參考石藥集團（1093），於2022年1月5日開市價和收市價分別為8.65和8.42元，後者較低確認屬陰燭。兩價相距廿三個價位，超過廿格反映具備長的燭身，當日高位和低位為8.68和8.32元，於長陰燭之中為上下影陰燭的類型。翌日開市價和收市價分別為8.35和8.61元，後者較高屬陽燭，兩價相距廿六格，確認為長陽燭。至於高位和低位為8.65和8.32元，構成上下影陽燭。由於兩日的低位同為8.32元，配合長陰燭出現後緊接為陽燭，確立「平底」形態出現。若以2021年11月8日低見7.73元，與上述低位8.32元比較，高出7.63%。

低價出現平底解讀

相距少於一成而歷時已近兩個月，證明股價仍在低水平徘徊，另以2021年8月17日高見11.9元與8.32元比較，歷時超過四個半月累跌逾三成，代表股價已下行一段日子，支持「平底」形態出現的看法。於2022年1月7日為「平底」出現後緊接交易日，收報8.78元，較1月6日收報8.61元高出近2%，反映當時「平底」出現後，視為買入訊號出現便進場，初步見成效。之後股價穩步上揚，至1月17日高見10.06元，較8.61元是持股不足兩周賬面已賺近一成七。留意當日收報9.9元，回到10元之下。

須嚴守操作紀律

之後三日（2022年1月18至20日）高位介乎9.77至9.92元，均為10元以下，加上1月21日高見10.1元後收報9.87元，確認10元阻力大。加上10.1元與2021年11月8日低見7.73元比較，經已累升近三成，故此於不足兩周能賺逾一成半離場表現不俗。從2022年1月24日至2月28日均收高於9元，歷時超過一個月可於有賺情況下離場。自3月2日起失守9元收市後，不足半個月於3月15日低見7.28元，較1月6日收報8.61元之賬面損失為15.45%。事後反映對於穩中求勝的投資者，「平底」形態或許未能產生可觀回報；若投資者嚴守操作紀律則勝在很大程度能賺著離場。

事實上，「平底」形態不限於本文開首帶出的三種陽燭配搭，若大家有印象，筆者於三個多月前曾發表「底部十字胎」形態探討的文章，是長陰燭配上十字星，也適用於「平底」形態，即長陰燭和十字星的底部相同。「十字星」代表買賣雙方角力激烈，因而見好淡爭持，配合之前的長陰燭，意味著賣方本來擁有的優勢已消失，所以買方才見積極反攻。由於股指或個股已下行一段日子，「十字星」出現也反映賣方動力已到盡頭。因此，於上述的四種「平底」形態，長陽燭和十字星的出現，為較具參考性的買入訊號代表。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。