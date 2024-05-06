虛擬銀行｜名字「太虛」令客戶抗拒？　金管局打算改成呢六粒字

金管局於上月30日宣布，就將「虛擬銀行」的名稱改為「持牌數字銀行」諮詢香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及8間虛擬銀行，諮詢為期1個月。

金管局副總裁阮國恒出席傳媒午餐聚會時表示，有意見指「虛擬」一字，在中文上有予人負面的感覺，而目前已經有不少銀行在推廣時，已經以「數碼銀行」作宣傳，外國亦有不少例子，因此決定就名稱諮詢業界。

早前八家香港虛擬銀行公布上年度年報，踏入發牌後第4年仍未有虛銀成功擺脫虧損，去年共虧損約29.9億元，較2022年全行虧損約34億收窄約12%。當中，MOX全年虧損7.44億元成虧損最高的虛擬銀行。

金管局補充，截至去年底，虛擬銀行總客戶人數達220萬，較2022年底增長20%；總存款共370億元，較2022年底增加23%；⁠總貸款共190億元，較2022年底增加19%，反映虛擬銀行的業務正穩步擴張；另外，去年上半年計，「虛擬銀行」收入共5.3億元，較2022年同期增加93%。

提到多間虛銀的預期信用或減值損失均大幅上升，阮國恒拍在利率高企及個人破產數目上升的情況下，出現這個情況屬正確，但認為情況可控，對整體銀行業影響不大。