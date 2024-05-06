港股走勢反覆 已重拾升勢 理想汽車等3藍籌股飆逾6%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國上周五（3日）公布4月非農業新增職位數目為17.5萬份，不及預期，提高市場人士對今年內聯儲局減息預期，美股三大指數於當日高收逾1%，其中反映科技股走勢的納指更升2%。今日（6日）內地股市在長假期後重開，以及外匯市場走勢均為市場人士焦點。
【10:13】
港股今早走勢反覆，最新報18485點，升9點。
信義玻璃（0868）升7%﹑藥明生物（2269）及理想汽車（2015）均升6.4%。
【09:53】
港股轉跌，恒指最新報18397點，跌78點，國指跌37點，報6509點，科指跌12點，報3958點。
信義玻璃（0868）逆市飆8.6%，藥明生物（2269）升4.7%，理想汽車（2015）升3.9%。
周大福（1929）跌3.1%，農夫山泉（9633）跌2.9%。
【09:27】
恒指高開12點，報18488點，國指高開6點，報6553點，科指高開10點，報3892點。
阿里（9988）高開0.4%，報79.5元，騰訊（0700）高開不足0.1%，美團（3690）高開0.3%。
金融股方面，滙豐（0005）平開，報69.35元，港交所（0388）低開0.14%。
汽車股方面，理想汽車（2015）平開，蔚來（9866）高開0.1%。
內地股市長假期後重開，上證高開0.9%，報3132點，深成指數收市報9735點，高開1.5%，滬深300指數高開1.38%，報3654點。