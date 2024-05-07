港股跌幅擴大至152點　美團跌3%　友邦轉跌2.5%｜持續更新

美國股市於周一（6日）延續升勢，其中道指連升4日，收市報38852點，升176點，納指及標普指數分別錄得逾1%升幅。亞太區股市方面，日股長假期後復市，早段升逾300點，韓股升1.8%，重上2700點。匯市及商品市場方面，美匯指數仍企於105水平之上，紐約期油及金價格均上揚。



【10:57】

港股跌幅擴大，恒指最新報18426點，跌152點，國指跌54點，報6517點，科指跌72點，報3934點。

美團（3690）跌3.1%，友邦（1299）跌2.5%，華潤萬象（1209）跌2.4%。

【10:21】

港股再次轉跌，恒指最新報18482點，跌95點，國指跌25點，報6546點，科指跌42點，報3965點。

美團（3690）跌2.6%，阿里健康（0241）跌2.2%，理想汽車（2015）跌2.1%。

【09:43】

港股掉頭向上，恒指最新報18615點，升36點，國指升14點，報6587點，科指跌7點，險守4000點。

紫金（2899）升1.6%，中國宏橋（1378）升1.2%，友邦（1299）升0.8%。

理想汽車（2015）跌2.4%，網易（9999）跌1.4%。

【09:25】

恒指最新報18577點，低開不足1點，國指最新報6568點，低開4點，科指最新報4002點，低開5點。

科技股今早偏軟，騰訊（0700）低開0.8%，阿里（9988）低開0.6%，美團（3690）低開0.2%，小米（1810）高開0.1%，百度（9888）平開。

汽車股方面，蔚來（9866）據報即將推首款大眾車型，高開0.6%。同業理想汽車（2015）低開2.4%，小鵬（9868）高開1.3%，比亞迪（1211）平開。

金融股方面，友邦（1299）高開0.8%，報63元，創1個月新高。港交所（0388）高開0.2%，滙豐（0005）高開0.3%。

內銀股方面，建行（0939）平開，報5.22元，中行（3988）平開。

內房股方面，龍湖（0960）平開，中海外（0688）低開1.3%，萬科（2202）高開1%。