美團KeeTa攻港1年　機構指按訂單量市佔率44%　foodpanda咁樣回應

美團（3690）旗下外賣平台KeeTa進軍香港一周年，據市場調查機構資料顯示，按2024年3月訂單數量計，KeeTa已佔香港外賣市場約44%份額，躍居全港首位。



據Measurable AI 2023年11月外賣訂單數量數據顯示，KeeTa當時的訂單數量佔全港總訂單量約30.6%，在開業不足半年，市場份額已經超過Deliveroo的27.9%，而foodpanda的市場份額則由此前的60%降至41.6%。

美團（3690）旗下外賣平台KeeTa進軍香港一周年。（資料圖片）

截至今年首季，KeeTa僅在食品配送（不包括雜貨和自提服務）方面的GMV市場份額為32%，訂單量份額約為44%。目前，KeeTa尚未提供雜貨配送服務，並在2024年2月下旬才推出外賣自取服務。而全港線上餐飲外賣需求較去年同期顯著增長，訂單量按年增長超過40%，商品交易總額（GMV）按年增長約22%。

截止目前，已有超過201萬用戶下載KeeTa應用程式。平台商家的月均增速超過30%，目前已有近1萬家商家入駐。

foodpanda：港外送行業非只餐飲

foodpanda回應指，其已擁有全港最龐大的餐廳網絡，與超過1.4萬間餐廳合作提供美食外送或外賣自取服務，同時擁有17間網上超市pandamart，以及建立了生活百貨零售網絡foodpanda mall。

其更反駁稱，相比短期的優惠策略，更重視外送行業整體的長遠且可持續的發展，而香港外送行業發展十分多元化，除了美食外送服務外，審視市場整體發展時亦會考慮一籃子因素，以準確反映市場全面情況。