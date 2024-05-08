港股跌幅擴至逾百點　龍湖等3藍籌挫半成以上｜持續更新

美國股市於周二（7日）走勢個別，道指及標普指數分別升31點及6點，納指跌16點。亞太區股市方面，日股於今日（8日）早段跌逾300點，韓股則輕微回落。商品市場方面，紐約期油及期金價格均回落。匯市方面，美元兌日圓再次迫近155，歐元及英鎊兌美元偏軟。



【13:53】

港股跌幅擴大至百點，恒指最新報18371點，跌107點，國指跌42點，報6484點，科指跌39點，報3882點。

龍湖（0960）跌7.9%，信義光能（0968）跌5.1%，理想汽車（2015）跌5%。

【12:28】

港股走勢反覆，半日跌69點，報18410點，國指跌27點，報6499點，科指跌24點，報3897點，成交額約為672億元。

內房股走勢疲弱，龍湖（0960）跌8.4%，潤地（1109）跌3.7%，中海外（0688）跌2.4%，萬科（2202）跌4.8%。

內銀股方面，建行（0939）無升跌，中午收市報5.24元，中行（3988）升0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升1%，報70.4元，友邦（1299）無升跌，報61.25元，港交所（0388）跌2.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌4%，蔚來（9866）跌0.3%，小鵬（9868）跌4.1%，零跑（9863）跌1%，比亞迪（1211）跌1.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.2%，騰訊（0700）跌0.96%，美團（3690）跌1.1%，小米（1810）逆市飆6.1%。

【11:33】

港股轉跌，恒指最新報18450點，跌28點，國指跌7點，報6519點，科指跌8點，報3914點。

龍湖（0960）跌6.9%，百威（1876）跌4.2%，華潤萬象（1209）跌3.6%，恒隆地產（0101）跌3.2%。

小米（1810）升7.4%。

醫藥股方面，中生製藥（1177）升3.1%，國藥（1099）升2.4%。

【09:55】

港股走勢反覆，最新報18558點，升79點，國指升34點，報6561點，科指升25點，報3948點。

石藥（1093）﹑恒安（1044）及中升（0881）均錄得逾2%升幅。

理想汽車（2015）﹑新奧能源（2688）﹑龍湖（0960）﹑信義光能（0968）及百威（1876）均錄得3%或以上跌幅。

滙豐（0005）再創逾5年新高，最新報70.3元，升0.9%。

【09:25】

恒指最新報18510點，高31點，國指最新報6536點，高開9點，科指最新報3921點，低開1點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）高開0.2%，美團（3690）高開0.3%，小米（1810）高開0.3%，百度（9888）低開0.3%，京東（9618）高開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，最新報70元。友邦（1299）高開0.2%，港交所（0388）高開0.4%。

消費股方面，百威（1876）低開0.5%，潤啤（0291）高開0.3%，安踏（2020）高開不足0.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開3.4%，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）低開3.6%。

手機設備股方面，舜宇（2382）高開1%，瑞聲（2018）高開0.2%，高偉電子（1415）平開。