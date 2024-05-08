滙豐高開重上70元　ATMX齊上揚　領港股高開31點｜持續更新

美國股市於周二（7日）走勢個別，道指及標普指數分別升31點及6點，納指跌16點。亞太區股市方面，日股於今日（8日）早段跌逾300點，韓股則輕微回落。商品市場方面，紐約期油及期金價格均回落。匯市方面，美元兌日圓再次迫近155，歐元及英鎊兌美元偏軟。



【09:25】

恒指最新報18510點，高31點，國指最新報6536點，高開9點，科指最新報3921點，低開1點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）高開0.2%，美團（3690）高開0.3%，小米（1810）高開0.3%，百度（9888）低開0.3%，京東（9618）高開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，最新報70元。友邦（1299）高開0.2%，港交所（0388）高開0.4%。

消費股方面，百威（1876）低開0.5%，潤啤（0291）高開0.3%，安踏（2020）高開不足0.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開3.4%，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）低開3.6%。

手機設備股方面，舜宇（2382）高開1%，瑞聲（2018）高開0.2%，高偉電子（1415）平開。