陳家強稱不能單靠IPO衡量地位　撐香港才是中國唯一國際金融城市

財經事務及庫務局前局長、香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問陳家強今天（8日）出席「CEO 123 Tell Me More」討論會時表示，香港金融中心的定位需要做出轉變，應走向多元化交易路向，放寬ETF connect（互聯互通），及成為財富管理角色。此外，他亦稱不能單靠IPO數量去釐定金融中心地位，「好似倫敦、新加坡嗰啲金融中心城市，其實都冇咩IPO。」



「香港是中國唯一國際金融城市」

本港去年IPO新股集資額創十多年低位，國際金融中心地位備受爭議。陳家強指出，香港金融市場仍有良好的監管制度，且屬於主要國際金融中心，不應單靠IPO表現去取決其表現，「好似倫敦、新加坡金融中心城市，其實都冇咩IPO。」同時強調香港，才是中國唯一的國際金融城市。

他指出香港在金融界發展潛力雄厚，應該加強創新與科技發展，以刺激本港金融科技不斷創新和多元化發展。他續指，香港背靠內地大灣區市場優勢，應該讓香港金融業務走向內地以至東南亞市場。

另外，他又期盼本港可以放寬ETF connect，能夠拓展至追蹤環球上市的股票指數基金，以涵蓋更多內地對股票產品等的需求。