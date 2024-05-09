5藍籌揚逾4%　聯想升近6%　港股轉勢升逾百點｜持續更新

美國股市於周三（8日）走勢個別，道指升172點，納指及標普指數則分別跌0.2%及平收。亞太區股市方面，日股於今日（9日）早段升約百點，韓股則輕微下跌。匯市方面，美元兌多種主要貨幣均上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.4%，紐約期金跌0.2%。



【10:12】

港股掉頭上揚，恒指最新報18418點，升104點，國指升65點，報6521點，科指升54點，報3926點。

聯想（0992）升5.9%，為目前表現最佳藍籌股，東方海外（0316）及藥明生物（2269）升幅均逾4%。

滙豐（0005）回落最新報67.7元，跌0.3%。

【09:25】

恒指最新報18306點，低開7點，國指最新報6468點，高開12點，科指最新報3874點，高開2點。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）低開0.1%，美團（3690）平開，小米（1810）高開1.6%，京東（9618）平開。

消費股方面，海底撈（6862）高開1.1%，安踏（2020）高開0.3%，潤啤（0291）低開0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.6%，蔚來（9866）低開3.1%，小鵬（9868）低開3.6%，零跑（9863）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%，友邦（1299）高開0.7%，港交所（0388）高開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.5%，潤地（1109）高開1.4%，中海外（0688）高開1.1%。