恒指升至19107點　滬指收跌6點　止步兩連升 ｜持續更新

滬深股通今起停實時披露買賣金額。多間公司本周公布業績或股息，包括，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、中電（0002）、日清食品（1475）、譚仔國際（2217）等。另外，美國周三公布的CPI及零售數據將是最受注視的焦點。



【15:40】上證指數收跌6點

滬深三大指數下跌，滬深兩市全天成交9097億元人民幣。

上證指數低收6點，收報3148點；深成指跌57點，收報9673點；創業板指跌17點，收報1860點。滬深300指數跌1點，報3664點。

恒生指數現升145點，報19108點。

【14:59】恒指現升123點 科指升54點

恒生指數現升90點，報19089點。科指升1.37%，報4016點。

日清食品 （1475） 績後升近4%，報5.19元。

阿里巴巴（9988）升近4%，企於80.8元；騰訊（0700）升1.5%，報376.8元，創52周高。美團（3690）升3.3%，報122.5元。嗶哩嗶哩（9626）急升6%，報114.8元。

【13:19】恒指午後升90點

恒生指數午後升90點，報19053點。科指升1.12%，報4006點。

日清食品 （1475） 績後升近3%，報5.14元。HKTV mall母企香港科技探索（1137）跌近2%。

阿里巴巴（9988）升逾4%，騰訊（0700）升逾1%。藥明生物（2269）跌近5%。藥明合聯（2268）跌逾8%。

【12:00】恒指半日升88點

恒生指數半日升88點，報19052點，重上19000點，成交790.6億。科指升1%，報4002點。

阿里巴巴 （9988） 升4%，騰訊 （0700）升逾1%，美團 （3690）升2%，滙豐 （0005） 逆市偏軟跌0.4%，港交所 （0388） 跌1%。

藥明康德 （2359） 升逾3%，藥明生物 （2269） 跌4%。蔚來 （9866） 、小鵬汽車 （9868） 跌2%。

【10:50】恒指轉升過百點

港股由跌轉升，升穿19000點，再創今年新高。恒指現報19092點，升0.68%或128點；國指升40點或0.6%，報6759點；科指報4018點，升56點或1.41%。大市成交額588億元。

東方海外﹙0316﹚獲富瑞升目標價八成，現漲近6%，高見136.6元。

重磅科技股方面，阿里巴巴升穿80元，升3.08%至80.35元。另外，騰訊﹙0700﹚及美團﹙3690﹚分別升1.29%及0.75%。

【10：08】恒指跌過百點

恒指跌108點，報18855點。科指跌0.65%，報3936點。

藥明系轉跌，藥明生物 （2269） 跌近5%；藥明康德 （2359） 升幅收窄，現升近3%；藥明合聯 （2268） 跌近7%。

阿里巴巴（9988）逆市升逾1%，騰訊（0700）升0.49%。

【09：20】恒指低開59點

恒指低開59點，開報18904點，成交24.8億元，科指跌0.9%，報3925點。

阿里巴巴（9988）跌0.38%，騰訊（0700）跌近1%，港交所 （0388） 升近1%，滙豐 （0005） 跌0.2%。蔚來（9866）跌逾1%，小鵬汽車（9868）跌逾4%，理想汽車（2015）跌逾1%。