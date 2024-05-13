ESR︰獲喜達屋等組成財團提收購建議　或涉私有化

ESR(1821)公布，於4月25日收到美國投資公司喜達屋(Starwood Capital)、Sixth Street和SSW Partners組成的財團，就公司可能進行的私有化而作出的不具約束力的有條件收購建議；根據指示性收購建議，預期股東將能够選擇收取現金代價或將其股份轉入未來的私人公司，惟受最終存續安排的條款所規限。

不過，考慮是否落實指示性收購建議尚處於初步階段，因此目前無法確定指示性收購建議最終是否會導致就該公司的股份提出要約。

ESR的3名創始人，包括沈晉初、Stauart Gibson、Charles de Portes，以及股東私募基金華平(Warburg Pincus)正在與財團進行磋商及對指示性收購建議表示歡迎，認為指示性收購建議乃符合股東的最佳利益。

喜達屋組成的財團現時持有公司約15.7%股權，3名創始人和華平分別持股7.43%及14.04%。

ESR已成立獨立董事委員會（由全體非執行董事所組成，包括全體獨立非執行董事，惟由於華平與創始人正在與財團進行磋商，因此不包括任何創始人或同時兼任華平合夥人的Perlman 先生），以考慮指示性收購建議，同時亦已委聘花旗環球金融亞洲有限公司（「花旗」）擔任本公司財務顧問，以協助評估指示性收購建議。

ESR明日﹙13日﹚復牌。