恒指好淡爭持　阿里、騰訊齊揚　雅居樂插逾14%｜持續更新

美國周三公布通脹數據前，消費者預期未來1年通脹加速，美股隔晚個別發展，道指升幅曾擴大至最多134點，高見39647點，其後一度倒跌109點，低見39403點。標指曾升0.28%，以科技股為主的納指最多漲0.4%。



【10：38】恒指好淡爭持

恒指轉跌8點，開報19106點；科指升1.52%，報4079點。

阿里巴巴 （9988） 績前升逾2%，騰訊 （0700） 績前升近1%。

雅居樂（3383）跌逾14%，該公司料沒能力履行境外債務項所有付款義務。

其他二線內房股也回吐，奧園（3883）回落6.9%，新城（1030）跌近4%，遠洋（3377）跌逾2%，世茂（0813）跌近4%。

【09：52】恒指升53點

恒指升53點，開報19168點；科指升1.55%，報4080點。

阿里巴巴 （9988） 績前升2%，騰訊 （0700） 績前升逾1%，美團 （3690） 升近1%。

電視廣播 （0511） 轉跌1%，邵氏兄弟 （0953） 升近4%。

譚仔國際 （2217） 業績後跌近6%，低見0.99元。

【09：20】恒指高開88點

恒指高開88點，開報19203點，成交28億元，科指升1.3%，報4072點。

阿里巴巴 （9988） 績前升1%，騰訊 （0700） 績前升0.7%，美團 （3690） 升逾1%，蔚小理升1%至4%。

電視廣播 （0511） 升逾3%，邵氏兄弟 （0953） 升逾9%。