龍湖飆15%　恒地罕有揚近7%　恒指升幅擴至逾200點｜持續更新

美國於周三（15日）公布4月份零售及通脹數據，零售數據不及預期而物價升幅則符合預期。數據公布後市場人士對聯儲局於今年9月減息預期升溫，帶動美股三大指數上揚。其中道指升349點，報39908點，納指及標普指數均錄得逾1%升幅。亞太區股市方面，日股今日（16日）早段升逾200點，韓股早段升逾1%。商品市場方面，紐約期金及期油價格均上揚，其中每盎司金價再次迫近2,400美元。匯市方面，美元兌多種主要貨幣轉弱，其中兌日圓失守154。



【11:04】

港股升幅再次擴大，恒指最新報19313點，升239點，國指升100點，報6842點，科指升33點，報4074點。

龍湖（0960）升幅擴至15%，報14.3元，中海外（0688）升5%。碧桂園服務（6098）升5.3%。

恒地（0012）升6.6%。

建行（0939）升5.4%。

【10:14】

港股升幅收窄，恒指最新報19169點，升96點。國指升43點，報6784點，科指跌9點，報4031點。

龍湖（0960）升10%，中海外（0688）升4.6%，潤地（1109）升4.4%。

華潤萬象生活（1209）升4.8%。

騰訊（0700）升4.2%，最新報398元。

內銀股獲追捧，建行（0939）升3.8%。

【09:25】

恒指最新報19262點，高開189點，國指最新報6814點，高開73點，科指最新報4091點，高開50點。

科技股成為今日投資者焦點，騰訊（0700）最新報400元，高開4.8%，阿里（9988）低開4.1%，美團（3690）高開3.4%，小米（1810）高開1.1%。即將公布今年首季業績的京東（9618）及百度（9888），分別高開0.9%及平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，再創逾5年新高，友邦（1299）平開，港交所（0388）高開1%。