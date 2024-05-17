恒指半日升56點　阿里巴巴升近7%　滙豐逆市跌3%｜持續更新

市場料美國聯儲局今年稍後減息，美股三大指數隔晚再破頂，道指一度揚升逾百點，並歷史性衝破4萬點大關。不過，高位遭遇沽壓，三大指數盤中好淡爭持，收市轉跌。



【12：00】恒指半日升56點

恒生指數半日升56點，報19433點，成交910.3億元。科指升0.7%，報4099點。

阿里巴巴 （9988） 升近7%，滙豐 （0005） 逆市跌3%，內房股造好，融創中國（1918）升近一成。

恒大汽車 （0708） 中途停牌，停牌前報0.38元，升53%，成交6812萬元。

【09：58】恒指升181點

恒指升181點，開報19557點。科指升2.02%，報4154點。

阿里巴巴（9988）升近7%，報85.15元，成交額約29億元。

滙豐 （0005） 逆市跌逾2%，報68.5元，有報道指平保擬削滙豐持倉。

【09：20】恒指高開148點

恒指高開148點，開報19525點，成交47.3億元，科指升1.6%，報4135點。

阿里巴巴（9988）升近7%，報85元；騰訊（0700）升近1%，美團（3690）升近2%，網易（9999）升近5%，百度（9888）升逾3%