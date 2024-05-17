30年超長期特別國債首發　官媒：2.5至3厘或為長債收益率合理區間

據中國財政部此前安排，30年期超長期特別國債，今日（17日）首發，總額400億元人幣。票面利率將在今天上午，由56家金融機構承銷團進行競爭性招標後再確定。



人民銀行旗下《金融時報》消息指，隨著未來人民銀行將買賣國債納入公開市場常規操作工具後，可通過國債買賣調節市場供求，也會促進收益率平穩運行。從近年市場正常運行情況看，2.5%至3%可能是長期國債收益率的合理區間。



人民銀行旗下《金融時報》消息指，2.5%至3%可能是長期國債收益率的合理區間。（資料圖片）

內媒《金融時報》：2.5至3厘或為長期國債收益率合理區間

在本息兌付日期方面，本期國債自5月20日開始計息，半年支付一次利息，2054年5月20日償還本金並支付最後一次利息。本期國債招標結束至2024年5月20日進行分銷，5月22日起上市交易。

而據內媒引述業內人士觀點，長期國債的收益率由經濟增長、通脹預期決定。隨著未來人民銀行將買賣國債納入公開市場常規操作工具後，可通過國債買賣調節市場供求，也會促進收益率平穩運行。

特別國債指用於特殊用途、支持特定專案而發行的國債。內地曾經發行過三次特別國債，1998年用於補充國有獨資商業銀行資本金；2007年用於購買外匯，作為中國投資有限責任公司資本金；2020年抗擊疫情。