最好的下一步　氣定神閑　專注破局｜知薇

隨著踏入2024第二季的中段，可能大家都意識到今年時間過了將近一半，要趕進度了，不少專案都突然從「正常」變成「緊急」。然而，當所有人都趕進度的時候，你的「緊急」未必是其他人的「緊急」，於是許多專案的進度也都亮起紅燈，進度趕不上計畫，計畫要重新計畫。

深感壓力爆煲之際，週末去朋友家玩玩散心，剛不巧碰到朋友孩子做錯了事。孩子不記得把書本帶回家之餘，功課沒做完就打遊戲機。朋友發現後，不禁狠狠訓斥到孩子到眼紅紅。朋友看到也於心不忍，心平氣和之後，問孩子：「哭沒有用，你接下來應該怎麼做？」 孩子也算爭氣，不僅口頭承諾自己以後會把功課做完才玩和記得帶好書本，還把這些承諾貼到自己書台邊，時刻提醒自己。這麼一來，孩子明顯開心鬆弛了許多，大家情緒也都平靜下來，集中精力在以後如何做好些上面。

坐在一邊略感尷尬的知薇，作為旁觀者，卻大受啟發。一個讀小學的孩子，用他的做到，提醒我，當一個人暫時做錯了、低落了、迷惘時，沉淪在壓力和沮喪裡沒有用。要收拾好自己的情緒和精神，問問自己「最好的下一步」是什麼，然後踏出那一步，一步又一步，就會慢慢撥雲見日，逐漸重新走回正軌道。想到此，壓力感突然離開了身體，知薇滿腦子都是下一步如何處理，意念一集中到自己能掌握的事情上，焦慮感也消失 了，很奇妙。

不禁想起Frozen 2 (冰雪奇緣2) 裡的至暗時刻，Anna最迷失時那段獨唱，有異曲同工之妙。在無盡的黑暗中，Anna不知道如何救姐姐Elsa之際，又失去了雪人Olaf，她在絕望中獨唱道：「I’ve seen dark before, but it’s not like this. But a tiny voice, whispers in my mind. You are lost, hope is gone. But you must go on. And do the next right thing. （我曾見過黑暗，但比不上這次糟糕。一個細微的聲音對我耳語。你迷失又絕望，但你必須堅持住，走出最好的下一步。）……Just do the next right thing. Take a step, step again. It is all that I can……break it down to the next breath, the next step. The next choice is one that I can make. (只要走出最好的下一步，一步又一步。這是我唯一能做到的。分解到下一個呼吸、下一個步驟、下一個選擇，我可以做到。) 」

到目前為止，2024看上去都不是容易的一年，內心若感到彷徨迷失焦慮，不妨集中精力，計畫你的最好的下一步，然後付諸行動吧。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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