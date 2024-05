最好的下一步　氣定神閑　專注破局｜知薇

隨著踏入2024第二季的中段,可能大家都意識到今年時間過了將近一半,要趕進度了,不少專案都突然從「正常」變成「緊急」。然而,當所有人都趕進度的時候,你的「緊急」未必是其他人的「緊急」,於是許多專案的進度也都亮起紅燈,進度趕不上計畫,計畫要重新計畫。

深感壓力爆煲之際,週末去朋友家玩玩散心,剛不巧碰到朋友孩子做錯了事。孩子不記得把書本帶回家之餘,功課沒做完就打遊戲機。朋友發現後,不禁狠狠訓斥到孩子到眼紅紅。朋友看到也於心不忍,心平氣和之後,問孩子:「哭沒有用,你接下來應該怎麼做?」 孩子也算爭氣,不僅口頭承諾自己以後會把功課做完才玩和記得帶好書本,還把這些承諾貼到自己書台邊,時刻提醒自己。這麼一來,孩子明顯開心鬆弛了許多,大家情緒也都平靜下來,集中精力在以後如何做好些上面。

坐在一邊略感尷尬的知薇,作為旁觀者,卻大受啟發。一個讀小學的孩子,用他的做到,提醒我,當一個人暫時做錯了、低落了、迷惘時,沉淪在壓力和沮喪裡沒有用。要收拾好自己的情緒和精神,問問自己「最好的下一步」是什麼,然後踏出那一步,一步又一步,就會慢慢撥雲見日,逐漸重新走回正軌道。想到此,壓力感突然離開了身體,知薇滿腦子都是下一步如何處理,意念一集中到自己能掌握的事情上,焦慮感也消失 了,很奇妙。

不禁想起Frozen 2 (冰雪奇緣2) 裡的至暗時刻,Anna最迷失時那段獨唱,有異曲同工之妙。在無盡的黑暗中,Anna不知道如何救姐姐Elsa之際,又失去了雪人Olaf,她在絕望中獨唱道:「I’ve seen dark before, but it’s not like this. But a tiny voice, whispers in my mind. You are lost, hope is gone. But you must go on. And do the next right thing. (我曾見過黑暗,但比不上這次糟糕。一個細微的聲音對我耳語。你迷失又絕望,但你必須堅持住,走出最好的下一步。)……Just do the next right thing. Take a step, step again. It is all that I can……break it down to the next breath, the next step. The next choice is one that I can make. (只要走出最好的下一步,一步又一步。這是我唯一能做到的。分解到下一個呼吸、下一個步驟、下一個選擇,我可以做到。) 」

到目前為止,2024看上去都不是容易的一年,內心若感到彷徨迷失焦慮,不妨集中精力,計畫你的最好的下一步,然後付諸行動吧。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。

