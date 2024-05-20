車股踩油向上衝　小鵬飆逾7%　港股於19600點附近拉鋸｜持續更新

美國利率走勢仍為市場人士焦點，促使美股三大指數於上周五（17日）出現個別走勢，道指升134點，首次以4萬點收市，報40003點。反映科技股走勢的納指則跌12點，報16685點。亞太區股市方面，日本股市今日（20日）早段揚約500點，重上39200點，韓股升27點。匯市方面，日圓續處弱勢，兌美元再次迫近156，美元兌歐元及英鎊則偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油失守80美元關，紐約期金則上揚，每盎司金價貼近2,430美元。



【11:22】

汽車股上揚，蔚來（9866）升0.5%，比亞迪（1211）升2%，理想汽車（2015）升3.3%，零跑（9863）升6.6%，小鵬（9868）升7.5%。

港股升52點，報19605點。

【10:52】

港股最新報19635點，升82點。

遠洋（3377）跌6.3%，雅居樂（3383）跌6.5%，世茂（0813）跌6.1%，融創（1918）跌3.8%，龍湖（0960）跌2.4%，潤地（1109）跌0.3%。

【10:12】

港股於高位徘徊，恒指最新報19603點，升50點，國指升10點，報6944點，科指升13點，報4125點。

中國宏橋（1378）及紫金（2899）等9隻藍籌股升幅逾3%，其中宏橋升幅更達4.2%，為目前表現最佳藍籌。

小米（1810）及百度（9888）等6藍籌跌幅逾2%。

【09:25】

恒指最新報19621點，高開67點，國指最新報6952點，高開17點，科指最新報4124點，高開11點。

阿里（9988）最新報85.9元，高開0.2%，騰訊（0700）最新報397元，高開0.5%，美團（3690）平開，小米（1810）低開0.3%，京東（9618）高開0.9%。

碧服（6098）上周五（17日）遭恒指公司剔出恒生指數，今早股價仍上揚，高開0.4%，即將成為藍籌股的比亞迪電子（0285）高開3.1%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報68.55元，友邦（1299）高開0.9%，港交所（0388）高開0.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.5%，蔚來（9866）低開0.2%，小鵬（9868）高開1.7%，比亞迪（1211）高開0.2%。

消費股方面，安踏（2020）低開不足0.1%，海底撈（6862）平開，報19.94元，潤啤（0291）平開，報37.05元。

內房股方面，龍湖（0960）平開，報15.3元，潤地（1109）低開1.4%，世茂（0813）高開2.3%。