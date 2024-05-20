大摩唱好港股　稱樂觀情景下明年6月恒指可見22500點

摩根士丹行唱好港股，預料在樂觀情景下恒指可以升抵22500點。



大摩報告將去年底訂下的恒指目標上調，由原來預期予明年6月底目標16000點，改為預料明年中見19150點，上調幅度則19.7%。同時指出在樂觀情景，恒指可升至22500點。,不過在悲觀情景下，大市將低見至12200點。

該行又指出目前市場人士預期今年中資企業每股盈利可錄得雙位數增長，可是大摩卻認為今年內地名義增長不足5%，企業表現將令市場人士失望。

調高國指目標至6800點

該行同時亦予國指明年6月目標價為6800點，提高幅為達24.8%，又預料在樂觀情景下國指可高見8100點，如在悲觀情景下國指將低見4600點。

大摩又指出看好日本多於包括內地等其他市場，將明年6月東證指數目標由原來的2800點上調至3200點，又預料今年東證指數每股盈利為185日圓，認為日本股票的每股盈利仍較新興市場及內地市場吸引，未來2年可以保持雙位數增長，至2025年底時股本回報率達12%。

當中受惠美國增長趨勢更高﹑日本名義GDP有望維持增長﹑日圓兌美元將從目前155升至140，以及繼續從地緣政治分化及人工智能因素受惠。