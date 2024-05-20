大行連番唱好中港股市　大摩稱樂觀情景下明年6月恒指可見22500點

摩根士丹行唱好港股，預料在樂觀情景下恒指可以升抵22500點。



大摩報告將去年底訂下的恒指目標上調，由原來預期予明年6月底目標16000點，改為預料明年中見19150點，上調幅度則19.7%。同時指出在樂觀情景，恒指可升至22500點。,不過在悲觀情景下，大市將低見至12200點。

該行又指出目前市場人士預期今年中資企業每股盈利可錄得雙位數增長，可是大摩卻認為今年內地名義增長不足5%，企業表現將令市場人士失望。

調高國指目標至6800點

該行同時亦予國指明年6月目標價為6800點，提高幅為達24.8%，又預料在樂觀情景下國指可高見8100點，如在悲觀情景下國指將低見4600點。

大摩又指出看好日本多於包括內地等其他市場，將明年6月東證指數目標由原來的2800點上調至3200點，又預料今年東證指數每股盈利為185日圓，認為日本股票的每股盈利仍較新興市場及內地市場吸引，未來2年可以保持雙位數增長，至2025年底時股本回報率達12%。

當中受惠美國增長趨勢更高﹑日本名義GDP有望維持增長﹑日圓兌美元將從目前155升至140，以及繼續從地緣政治分化及人工智能因素受惠。

滙豐指中資股仍有上升空間

另一方面，滙豐策略師在報告內指出，中資股在短期內仍有上升空間，目前獲利離場為時尚早。

該行指出目前市場估值仍屬便宜﹑利率較低及股票回購大幅增加的可能性，為市場帶來支持。港股大部份買盤來自內地，表明全球資金仍有進一步買入空間。

滙豐指出雖然國指已從今年1月低位上漲38%，但歷史經驗表明升勢有可能持續9個月，升幅更達到60%。可是盈利能力仍較薄弱﹑通脹壓力迫近，或最終限制中資股上升空間。

中國A股2020年首個交易大漲。（新華社）

高盛料中資股出現螺旋式升市

另一方面，MSCI中國指數自今年1月低位反彈31%，其中在過去1個月急升19%。高盛指出從過去20年經驗，當市場進入技術性牛市階段後，繼續上升機會達60%，隨後6個月最高平均回報率達35%。因此該行將MSCI中國指數在今年底的目標價，調高17%至70，同時將滬深300指數目標價調高5%至4100點。該行維持予A股「增持」，予離岸中資股「與市場同步」，重申未來3個月H股可跑贏A股。

該行又指出，由於基金相對較保守，短期內或會因為外資減低「低配」或提高中資金風險敞口，形成向上螺旋，變相強化及推動中資股上升。