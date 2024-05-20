政府指4月失業率維持3%　失業人數增2000人

政府統計處今日（20日）發表的最新勞動人口統計數字，今年2月至4月經季節性調整的失業率為3%，與1月至3月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.1%的水平。



與今年1月至3月比較，2月至4月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數由1月至3月的3,688,400人，上升至2月至4月的3,694,100人，增加約5,700人。同期的總勞動人口亦由3,800,100人上升至3,807,800人，增加約7,700人。

統計處又指出，失業人數（不經季節性調整）由今年1月至3月的111,700人上升至2月至4月的113,700人，增加約2,000人。就業不足人數方面，2月至4月的數字為40,500人，與1月至3月的數字（40,000人）大致相若。

料勞工市場在短期內續緊絀

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「今年2至4月經季節性調整的失業率維持在3%的低水平，與1月至3月相同。就業不足率亦維持在1.1%不變。勞動人口進一步增加7,700人至3,807,800人，總就業人數反彈5,700人至3,694,100人。失業人數輕微上升2,000人至113,700人。」

他又指出今年2月至4月各個行業的失業率普遍維持在低水平，與上一個3個月期間相比，大多只有小幅變動。展望將來，孫玉菡說：「經濟繼續增長料會令勞工市場在短期內維持緊絀。」