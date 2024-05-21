戴蒙留任摩通CEO年期或不足5年　稱仍有精力工作最終由董事會決定

摩根大通行政總裁戴蒙指出，其留任該行行政總裁時間不多於5年，較原先的說法短。



戴蒙執掌摩通已18年，華爾街中人不時會討論戴蒙還會在位多長時間。過去戴蒙總是笑說「5年之後」，不過在周一（20日）舉行的投資者會議上，戴蒙卻表示其留任時間不用5年，又表示該行已有全盤接班人計劃。

戴蒙又指出其本人仍有精力為摩通工作，可是舵手人選安排最終由董事會決定。

根據摩通以往說法，該行內部有多人可以接替戴蒙職位。今年初，摩通調整消費銀行主管Marianne Lake及投行主管Jennifer Piepszak等職位，被視為訓練CEO接班的前奏。摩通又表明，即使戴蒙辭任CEO，也會擔任主席一職。

調高全年淨利息收入預測

另一方面，摩通披露，基於高利率環境，集團調高本年度淨利息收入（NII）預測。該行在投資分析員會議開始前公布，最新估計年度淨利息收入為910億美元，4月時為870億美元。

財務總監巴納姆（Jeremy Barnum）向分析員解釋，包括監管及地緣局勢在內的市場環境較原先預期更複雜，未來數季的淨利息收入情況可能有較大波動。

總裁平托（Daniel Pinto）表示，銀行目前仍估計美國經濟步向軟着陸，不會出現衰退，但因應情況不明朗，仍會為最壞情況作好準備。

此外，巴納姆披露，銀行計劃增加股份回購規模，以額外回饋股東。