港股半日跌400點　車股入後波理想瀉2成　醫藥股普遍挫｜持續更新

美國股市於周一（20日）走勢個別，其中道指跌近200點，回落至39800點，納指則升逾百點。亞太區股市今日（21日）早段個別發展，其中日股升不足百點，韓股則回落。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金輕微回落。匯市方面，日圓兌美元續處於156以下。



【12:20】

港股今早出現大幅調整，半日挫逾400點，當中車股﹑醫藥及網上醫療股均成為投資者沽貨對象。

恒指中午收市報19234點，跌401點，國指跌135點，報6829點，科指跌131點，報4003點，成交額為805億元。

車股今早全面下跌，理想汽車（2015）跌19.2%，小鵬（9868）挫8.5%，蔚來（9866）跌5.5%，零跑（9863）跌3.7%，比亞迪（1211）跌4.2%，吉利（0175）跌3.8%。

網上醫療股亦受壓，阿里健康（0241）跌5.7%，平安好醫生（1833）跌4%，京東健康（6618）跌6%。

醫藥股同樣下挫，中生製藥（1177）跌5.1%，石藥（1093）跌2.5%，翰森製藥（3692）跌4.1%。

消費股方面，安踏（2020）跌3.7%，潤啤（0291）跌2.4%，海底撈（6862）跌4.6%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.5%，融創（1918）跌1.7%，潤地（1109）跌1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.1%，友邦（1299）跌4%，港交所（0388）跌3%。

【11:24】

港股跌勢擴大，恒指曾失守19200點，最新報19229點，跌407點，國指跌130點，報6834點，科指險守4000點，報4007點，報128點。

理想汽車（2015）瀉18.5%，報81.45元。

創科實業（0669）跌7.8%，報99.6元。

京東健康（6618）及阿里健康（0241）分別跌6.1%及5.4%。

友邦（1299）跌4.5%。

神華（1088）逆市升1.8%，報36.9元。

【09:57】

港股跌幅擴大至近300點，恒指最新報19354點，跌281點，國指跌91點，報6873點，科指跌97點，報4037點。

理想汽車（2015）瀉16.6%，小鵬（9868）跌4.5%，京東健康（6618）跌3.1%。

友邦（1299）跌3.1%，報63.15元。

【09:25】

恒指最新報19473點，低開162點，國指最新報6909點，低開55點，科指最新報4079點，低開56點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.2%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開1.6%，小米（1810）低開0.5%。

內房股方面，龍湖（0960）低開2.5%，潤地（1109）高開0.2%，中海外（0688）高開0.2%。

物管股方面，碧服（6098）低開1.2%，保利物業（6049）平開，報36.8元。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%，友邦（1299）低開2.3%，港交所（0388）低開1.3%，平保（2318）低開1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）瀉14.7%，報85.25元，蔚來（9866）低開2.5%，小鵬（9868）低開4.5%。