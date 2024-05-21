港股跌幅擴至281點 友邦跌3% 理想汽車瀉逾16%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周一（20日）走勢個別，其中道指跌近200點，回落至39800點，納指則升逾百點。亞太區股市今日（21日）早段個別發展，其中日股升不足百點，韓股則回落。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金輕微回落。匯市方面，日圓兌美元續處於156以下。
【09:57】
港股跌幅擴大至近300點，恒指最新報19354點，跌281點，國指跌91點，報6873點，科指跌97點，報4037點。
理想汽車（2015）瀉16.6%，小鵬（9868）跌4.5%，京東健康（6618）跌3.1%。
友邦（1299）跌3.1%，報63.15元。
【09:25】
恒指最新報19473點，低開162點，國指最新報6909點，低開55點，科指最新報4079點，低開56點。
科技股方面，阿里（9988）高開0.2%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開1.6%，小米（1810）低開0.5%。
內房股方面，龍湖（0960）低開2.5%，潤地（1109）高開0.2%，中海外（0688）高開0.2%。
物管股方面，碧服（6098）低開1.2%，保利物業（6049）平開，報36.8元。
金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%，友邦（1299）低開2.3%，港交所（0388）低開1.3%，平保（2318）低開1.2%。
汽車股方面，理想汽車（2015）瀉14.7%，報85.25元，蔚來（9866）低開2.5%，小鵬（9868）低開4.5%。