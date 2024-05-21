車股落下坡理想瀉近2成　港股跌逾400點　ATMXJ全數向下

美國股市於周一（20日）走勢個別，其中道指跌近200點，回落至39800點，納指則升逾百點。亞太區股市今日（21日）早段個別發展，其中日股升不足百點，韓股則回落。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金輕微回落。匯市方面，日圓兌美元續處於156以下。



【16:30】

經過連日升市後今日港股下挫，全日跌逾400點，其中汽車股表現疲弱，同時成交額減至略多於1,500億元。

恒指收市報19220點，跌415點，國指跌144點，報6820點，科指跌154點，報3980點，成交額為1,506億元。

車股今日表現疲弱，理想汽車（2015）跌19.3%，為表現最差成份股，收市報80.65元。蔚來（9866）跌6%，小鵬（9868）跌10.5%，零跑（9863）跌2.5%，比亞迪（1211）跌4.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%，友邦（1299）跌3.8%，港交所（0388）跌3.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.1%，騰訊（0700）跌2.9%，美團（3690）跌2.1%，小米（1810）跌2.9%，京東（9618）跌3.5%。

醫藥股今日亦為投資者沽貨對象，中生製藥（1177）跌5.6%，石藥（1093）跌3%，翰森製藥（3692）跌3.6%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.3%，潤地（1109）跌1.4%，中海外（0688）跌1.6%。

【15:10】

內地股市低收，上證指數收市報3157點，跌13點，深成收市報9681點，跌69點，滬深300指數收市報3676點，跌14點，創業板指數收市報1861點，跌14點。

港股方面，恒指最新報19230點，跌405點。

【13:42】

港股跌幅午後收窄，恒指最新報19283點，跌352點，國指跌114點，報6850點，科指跌131點，報4003點。

內銀股獲追捧，工行（1398）升0.4%，中行（3988）升1.3%。

神華（1088）升1.9%。

【12:20】

港股今早出現大幅調整，半日挫逾400點，當中車股﹑醫藥及網上醫療股均成為投資者沽貨對象。

恒指中午收市報19234點，跌401點，國指跌135點，報6829點，科指跌131點，報4003點，成交額為805億元。

車股今早全面下跌，理想汽車（2015）跌19.2%，小鵬（9868）挫8.5%，蔚來（9866）跌5.5%，零跑（9863）跌3.7%，比亞迪（1211）跌4.2%，吉利（0175）跌3.8%。

網上醫療股亦受壓，阿里健康（0241）跌5.7%，平安好醫生（1833）跌4%，京東健康（6618）跌6%。

醫藥股同樣下挫，中生製藥（1177）跌5.1%，石藥（1093）跌2.5%，翰森製藥（3692）跌4.1%。

消費股方面，安踏（2020）跌3.7%，潤啤（0291）跌2.4%，海底撈（6862）跌4.6%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.5%，融創（1918）跌1.7%，潤地（1109）跌1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.1%，友邦（1299）跌4%，港交所（0388）跌3%。

【11:24】

港股跌勢擴大，恒指曾失守19200點，最新報19229點，跌407點，國指跌130點，報6834點，科指險守4000點，報4007點，報128點。

理想汽車（2015）瀉18.5%，報81.45元。

創科實業（0669）跌7.8%，報99.6元。

京東健康（6618）及阿里健康（0241）分別跌6.1%及5.4%。

友邦（1299）跌4.5%。

神華（1088）逆市升1.8%，報36.9元。

【09:57】

港股跌幅擴大至近300點，恒指最新報19354點，跌281點，國指跌91點，報6873點，科指跌97點，報4037點。

理想汽車（2015）瀉16.6%，小鵬（9868）跌4.5%，京東健康（6618）跌3.1%。

友邦（1299）跌3.1%，報63.15元。

【09:25】

恒指最新報19473點，低開162點，國指最新報6909點，低開55點，科指最新報4079點，低開56點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.2%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開1.6%，小米（1810）低開0.5%。

內房股方面，龍湖（0960）低開2.5%，潤地（1109）高開0.2%，中海外（0688）高開0.2%。

物管股方面，碧服（6098）低開1.2%，保利物業（6049）平開，報36.8元。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.4%，友邦（1299）低開2.3%，港交所（0388）低開1.3%，平保（2318）低開1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）瀉14.7%，報85.25元，蔚來（9866）低開2.5%，小鵬（9868）低開4.5%。