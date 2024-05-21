滴滴出行再攻港！　推香港Call車服務　提供的士預約及跨境車服務

「滴滴出行」（DiDi，美：DIDIY） 事隔6年重返香港市場，宣佈開通香港叫車服務，在香港提供的士預約及跨境車服務等。



繼早前「高德打車」攻港後，滴滴出行宣佈，目前香港區服務提供以包車價收費的「滴選的士」及按跳錶收費「普通的士」兩項選擇；支付方式則可選擇現金或電子支付，用戶亦可使用「代叫服務」替長者、客戶等預約的士。

除一般的士服務外，「滴滴出行」亦提供「跨境粵港車」服務，用戶可選擇到達深圳、廣州、東莞、惠州及珠海五個城巿。乘車費用則以「一口價」計算，但未包括高速路橋費、停車費等行駛中須支付的費用。而在司機接單5分鐘內，或用車前24小時可免費取消訂單。

滴滴出行重返香港市場。（AP）

2018年曾退出香港市場

滴滴曾在2015年嘗試攻港。當時以2個品牌「快的TAXI」及「Kuaidi ONE壹號專車」，分別提供的士、私家車網約服務，更曾推出「電召的士變Tesla吸客」等活動吸客，不過在2018年退出市場。

滴滴出行近年積極開拓海外服務，去年第四季扭虧為盈，純利達8.18億元（人民幣，下同），另外國際業務收入按年增33.3%至22.2億元。